Хет-трик Шика помог «Байеру» разгромить «Хайденхайм»

«Байер» дома с крупным счетом обыграл «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».

У команды из Леверкузена Патрик Шик оформил хет-трик. Еще по голу забили Эсекиэль Паласиос и Гранит Джака. Авторами голов гостей стали Никлас Дорш и Матиас Хонзак.

«Байер» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хайденхайм» (10) находитяс на 15-й строчке.

В другом матче «Штутгарт» победил «Бохум» со счетом 2:0.