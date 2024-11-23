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23 ноября, 19:26

Хет-трик Шика помог «Байеру» разгромить «Хайденхайм»

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты «Байера» радуются победе над «Хайденхаймом».
Фото AFP
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«Байер» дома с крупным счетом обыграл «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».

У команды из Леверкузена Патрик Шик оформил хет-трик. Еще по голу забили Эсекиэль Паласиос и Гранит Джака. Авторами голов гостей стали Никлас Дорш и Матиас Хонзак.

«Байер» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хайденхайм» (10) находитяс на 15-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:2
Хайденхайм

В другом матче «Штутгарт» победил «Бохум» со счетом 2:0.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 нояб, 17:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:0
Бохум

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Байер
ФК Бохум
ФК Штутгарт

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