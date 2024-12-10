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Сегодня, 01:14

«Байер» хочет приобрести Гюлера у «Реала»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 19-летнего турка претендует «Байер». Немецкий клуб следил за игроком, когда тот перешел из «Фенербахче» в «Реал». В мадридском клубе не намерены расставаться с Гюлером в зимнее трансферное окно, но летом могут рассмотреть переход.

В текущем сезоне Гюлер провел 17 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК Байер
ФК Реал
Арда Гюлер
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