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Германия

30 марта, 19:23

«Байер» вырвал победу над «Хоффенхаймом» на последних минутах матча

Руслан Минаев
«Байер» — «Хоффенхайм».
Фото AFP
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«Байер» дома победил «Хоффенхайм» в матче 27-го тура бундеслиги — 2:1.

У гостей в первом тайме гол забил Максимилиан Байер, которым, по данным немецких СМИ интересуется леверкузенский клуб. У «Байера» на 89-й минуте счет сравнял Роберт Андрих, а спустя две минуты победный гол забил Патрик Шик.

Команда Хаби Алонсо еще ни разу не проиграла в этом сезоне чемпионата Германии — 23 победы 4 ничьих. «Байер» набрал 73 очка из 81 возможного и лидирует в бундеслиге.

«Хоффенхайм» с 33 очками — на 9-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Хоффенхайм

ФК Байер
ФК Хоффенхайм
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