«Байер» вырвал победу над «Хоффенхаймом» на последних минутах матча

30 марта, 19:23
«Байер» дома победил «Хоффенхайм» в матче 27-го тура бундеслиги — 2:1.
У гостей в первом тайме гол забил Максимилиан Байер, которым, по данным немецких СМИ интересуется леверкузенский клуб. У «Байера» на 89-й минуте счет сравнял Роберт Андрих, а спустя две минуты победный гол забил Патрик Шик.
Команда Хаби Алонсо еще ни разу не проиграла в этом сезоне чемпионата Германии — 23 победы 4 ничьих. «Байер» набрал 73 очка из 81 возможного и лидирует в бундеслиге.
«Хоффенхайм» с 33 очками — на 9-й строчке.