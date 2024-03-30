«Байер» вырвал победу над «Хоффенхаймом» на последних минутах матча

«Байер» дома победил «Хоффенхайм» в матче 27-го тура бундеслиги — 2:1.

У гостей в первом тайме гол забил Максимилиан Байер, которым, по данным немецких СМИ интересуется леверкузенский клуб. У «Байера» на 89-й минуте счет сравнял Роберт Андрих, а спустя две минуты победный гол забил Патрик Шик.

Команда Хаби Алонсо еще ни разу не проиграла в этом сезоне чемпионата Германии — 23 победы 4 ничьих. «Байер» набрал 73 очка из 81 возможного и лидирует в бундеслиге.

«Хоффенхайм» с 33 очками — на 9-й строчке.