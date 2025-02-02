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«Байер» — «Хоффенхайм»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Байер» сыграет с «Хоффенхаймом» в бундеслиге 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хаби Алонсо, главный тренер ФК «Байер».
Фото Reuters
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«Байер» сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 20-го тура бундеслиги в воскресенье, 2 февраля. Игра пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Байер» — «Хоффенхайм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров чемпионата Германии леверкузенский клуб с 42 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Команда из Зинсхайма с 18 баллами занимает 15-ю строчку бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Хоффенхайм

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Футбол
ФК Байер
ФК Хоффенхайм
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