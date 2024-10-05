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Сегодня, 18:30

«Байер» не смог удержать победу над «Хольштайном»

Алина Савинова
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«Байер» дома сыграл вничью с «Хольштайном» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:2.

Хозяева забили первые два гола в этой встрече — у команды из Леверкузена отличились Виктор Бонифаце и Йонас Хофманн. Эсекиэль Паласиос записал на свой счет две результативные передачи. Мячи гостей отыграли Максим Гешвилл и Янн-Фите Арп, реализовавший пенальти.

«Байер» с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Хольштайн» (2) располагается на предпоследней, 17-й позиции.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Хольштайн

В других матчах дня «Вольфсбург» на выезде обыграл «Бохум» со счетом 3:1, «Фрайбург» победил «Вердер» благадаря голу Рицу Доана, а «Боруссия» из Дортмунда уступила «Униону» (1:2).

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:1
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:3
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
05 окт, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:1
Боруссия Д

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
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