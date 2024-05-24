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«Байер» — «Кайзерслаутерн»: время начала и где смотреть трансляцию финала Кубка Германии

Финал Кубка Германии «Байер» — «Кайзерслаутерн» пройдет 25 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Байера&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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«Байер» и «Кайзерслаутерн» сыграют в финале Кубка Германии в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине, Германия. Начало — в 21.00 по московскому времени.

В России официально не покажут видеотрансляцию поединка «Байер» — «Кайзерслаутерн». В матч-центре «СЭ» можно будет следить за ключевыми событиями финала Кубка Германии.

В прямом эфире игру покажут бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько доступных вариантов — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

В полуфинале Кубка Германии «Кайзерслаутерн» прошел «Саарбрюккен» (2:0), а «Байер» победил дюссельдорфскую «Фортуну» (4:0).

По итогам сезона 2023 / 2024 «Байер» впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии, прервав 11-летнюю серию побед «Баварии».

Футбол в Германии: новости и результаты игр, турнирная таблица бундеслиги и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Байер
ФК Кайзерслаутерн
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