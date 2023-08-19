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Германия

Сегодня, 18:28

«Лейпциг» проиграл «Байеру» в первом туре бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
«Байер» обыграл «Лейпциг» в 1-м туре бундеслиги.
Фото Global Look Press
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«Лейпциг» на выезде не смог обыграть «Байер» в первом туре бундеслиги-2023/24 — 2:3.

За гостей голы забили Дани Ольмо (39-я минута) и Лои Опенда (71-я). У хозяев отличились Джереми Фримпонг (24-я), Джонатан Та (35-я) и Флориан Вирц (64-я).

«Лейпциг» во втором туре чемпионата Германии сыграет со «Штутгартом» 25 августа, а «Байер» 26 августа примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:2
РБ Лейпциг

В другом матче «Вольфсбург» дома обыграл «Хайденхайм» — 2:0. Дубль оформил Йонас Винн.

«Вольфсбург» в следующем туре сыграет с «Кельном» 26 августа, а «Хайденхайм» — с «Хоффенхаймом».

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:0
Хайденхайм

ФК Байер
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Штутгарт 1 1 0 0 5-0 3
6
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
7
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
8
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
14
 РБ Лейпциг 1 0 0 1 2-3 0
15
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
17
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 0 : 4
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 4 : 4
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 3 : 2
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 1 : 2
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 5 : 0
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 2 : 0
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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