«Лейпциг» проиграл «Байеру» в первом туре бундеслиги

«Лейпциг» на выезде не смог обыграть «Байер» в первом туре бундеслиги-2023/24 — 2:3.

За гостей голы забили Дани Ольмо (39-я минута) и Лои Опенда (71-я). У хозяев отличились Джереми Фримпонг (24-я), Джонатан Та (35-я) и Флориан Вирц (64-я).

«Лейпциг» во втором туре чемпионата Германии сыграет со «Штутгартом» 25 августа, а «Байер» 26 августа примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

В другом матче «Вольфсбург» дома обыграл «Хайденхайм» — 2:0. Дубль оформил Йонас Винн.

«Вольфсбург» в следующем туре сыграет с «Кельном» 26 августа, а «Хайденхайм» — с «Хоффенхаймом».