«Байер» прервал 35-матчевую беспроигрышную серию в бундеслиге, уступив «Лейпцигу»

«Байер» уступил «РБ Лейпциг» со счетом 2:3 в домашнем матче 2-го тура немецкой бундеслиги.

В составе победителей голы забили Кевин Кампль и Лои Опенда (дубль). У «аспириновых» отличились Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо.

На 26-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку наставнику «красных быков» Марко Розе.

«Байер» прервал 35-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Германии. Команда Хаби Алонсо уступила впервые за последние 15 месяцев во внутреннем первенстве.

«Лейпциг» набрал шесть очков и возглавил таблицу бундеслиги. «Байер» пребывает на девятой строчке, имея в активе три балла.

В следующем матче «Лейпциг» примет «Унион Берлин», а «Байер» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом». Обе встречи пройдут 14 сентября.