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Сегодня, 18:13

«Байер» не получит золотую салатницу за историческое чемпионство в бундеслиге

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Леверкузенский «Байер» не получит золотую салатницу после чемпионства в прошлом сезоне бундеслиги, сообщает Bild.

По данным источника, Немецкая футбольная ассоциация приняла решение не награждать «Байер» дополнительным чемпионским трофеем. В конечном итоге «фармацевты» останутся с привычной серебряной салатницей за победу в бундеслиге.

«Байер» впервые в клубной истории стал чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков в таблице. Команда Хаби Алонсо закончила первенство без единого поражения.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
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