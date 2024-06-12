«Байер» не получит золотую салатницу за историческое чемпионство в бундеслиге

Леверкузенский «Байер» не получит золотую салатницу после чемпионства в прошлом сезоне бундеслиги, сообщает Bild.

По данным источника, Немецкая футбольная ассоциация приняла решение не награждать «Байер» дополнительным чемпионским трофеем. В конечном итоге «фармацевты» останутся с привычной серебряной салатницей за победу в бундеслиге.

«Байер» впервые в клубной истории стал чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков в таблице. Команда Хаби Алонсо закончила первенство без единого поражения.