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Сегодня, 09:31

«Байер» планирует усилиться хавбеком «Жироны» Гарсией в летнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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«Байер» интересуется полузащитником «Жироны» Алешей Гарсией. Клуб планирует усиление средней линии перед выступлением в Лиге чемпионов, сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в покупке хавбека заинтересован лично главный тренер команды Хаби Алонсо.

Ранее в Гарсии была заинтересована «Барселона».

26-летний футболист выступает за «Жирону» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 40 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделал шесть результативных передач. Его трансферная стоимость — 25 миллионов евро.

ФК Байер
Хаби Алонсо
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