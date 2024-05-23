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«Байер» прервал рекордную беспроигрышную серию из 51 матча

Алина Савинова
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«Байер» уступил «Аталанте» в финальном матче Лиги Европы (0:3), который прошел 22 мая в Дублине.

Таким образом, клуб из Леверкузена потерпел первое поражение с мая 2023 года, прервав беспроигрышную серию из 51 матча во всех турнирах. Всего в текущем сезоне команда Хаби Алонсо одержала 42 победы и 9 раз сыграла вничью.

При этом «Байер» стал единственной командой в истории бундеслиги, выигравшей чемпионат Германии без единого поражения. В завершившемся сезоне «фармацевты» набрали 90 очков за 34 игры.

ФК Байер
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