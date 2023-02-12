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Германия

Сегодня, 16:59

«Байер» продлил контракт с защитником Инкапье до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
Пьер Инкапье.
Фото ФК &quot;Байер&quot;
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«Байер» продлил контракт с защитником Пьером Инкапье. Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.

Первоначальный трудовой договор Инкапье действовал до лета 2026 года.

В зимнее трансферное окно на 21-летнего эквадорца претендовали сразу несколько клубов. По информации британских СМИ, «Тоттенхэм» предлагал за игрока 25 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Байер» 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

ФК Байер
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