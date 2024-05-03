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Сегодня, 00:13

«Байер» продлил рекордную серию без поражений. У леверкузенцев осталось 6 матчей в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Байера» после победы над «Ромой».
Фото Reuters
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«Байер» обыграл «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы — 2:0. Встреча прошла в Италии.

Леверкузенская команда продлила беспроигрышную серию до 47 матчей. Команда Хаби Алонсо ни разу не проигрывала в этом сезоне: 39 побед и 8 ничьих.

До конца сезона у «Байера» осталось 6 игр: 3 матча в чемпионате Германии, финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна», а также ответный матч в 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы и, возможно, финал.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Байер
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