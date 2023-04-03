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Германия

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«Байер» расторг контракт с полузащитником Арангисом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Байер» объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Чарльзом Арангисом. Соглашение действовало до лета 2023 года.

33-летний чилиец на правах свободного агента вернулся в «Интернасионал», из которого в 2015 году перебрался в леверкузенский клуб. Он подписал контракт с командой из Порту-Алегри до июня 2025 года.

«У Чарли были тяжелые времена в течение последних шести месяцев из-за травмы. Ему не удалось бы выйти на свой уровень в заключительной фазе текущего сезона. Вот почему мы согласились с его желанием вернуться в Южную Америку на два месяца раньше, чем планировалось, чтобы систематически влиться в свой новый клуб», — объяснил управляющий директор «Байера» Саймон Рольфес.

Арангис сыграл за «Байер» 214 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 28 голевых передач.

Чарльз Арангис
ФК Байер
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