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17 августа, 23:35

«Байер» обыграл «Штутгарт» по пенальти и впервые стал обладателем Суперкубка Германии

«Штутгарт» — «Байер».
Фото Reuters
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«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2:2 (пен. 4-3).

В основное время матча у «Байера» отличились Виктор Бонифаце и Патрик Шик. В составе «Штутгарта» голы забили Энцо Мийо и Дениз Ундав.

На 37-й минуте нападающий леверкузенцев Мартин Террье был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались «фармацевты» — 4:3.

«Байер» впервые в своей истории стал победителем Суперкубка Германии.

В 1993 году в решающем матче Кубка немецкой лиги «Байер» уступил по пенальти «Вердеру» (2:2, 6-7).

В прошлом сезоне команда Хаби Алонсо стала чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. «Штутгарт» занял второе место в таблице бундеслиги.

Германия. Суперкубок. Финал
17 авг, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Штутгарт

Футбол
ФК Байер
ФК Штутгарт
Хаби Алонсо
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