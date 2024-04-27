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«Байер» — «Штутгарт»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии

«Байер» сыграет со «Штутгартом» в чемпионате Германии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хаби Алонсо, главный тренер ФК «Байер».
Фото Reuters
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«Байер» сыграет со «Штутгартом» в 31-м туре чемпионата Германии по футболу в субботу, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Байер» — «Штутгарт» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Байер» в 29-м туре досрочно стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Штутгарт

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Байер
ФК Штутгарт
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