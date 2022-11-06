5:0! «Байер» разгромил «Унион»

«Байер» разгромил «Унион» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 5:0.

Дубль в составе леверкузенцев оформил нападающий Мусса Диаби.

«Унион» не сумел вернуться на первое место в турнирной таблице и с 26 очками остался на второй строчке.

«Байер» поднялся на 14-е место, набрав 12 очков.