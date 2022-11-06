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Германия

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5:0! «Байер» разгромил «Унион»

Иван Шитик
Корреспондент
6 ноября. «Байер» — «Унион» — 5:0.
Фото Reuters
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«Байер» разгромил «Унион» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 5:0.

Дубль в составе леверкузенцев оформил нападающий Мусса Диаби.

«Унион» не сумел вернуться на первое место в турнирной таблице и с 26 очками остался на второй строчке.

«Байер» поднялся на 14-е место, набрав 12 очков.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
06 нояб, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:0
Унион Б

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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