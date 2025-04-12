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12 апреля, 15:00

«Байер» — «Унион»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Байер» и «Унион» встретятся в матче 29-го тура немецкой бундеслиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Байер» и «Унион» встретятся в матче 29-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене и начнется в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Байер» — «Унион» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур.
12 апреля, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:0
Унион Б

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Байер» идет вторым в чемпионате Германии, набрав 62 очка и отставая от «Баварии» на шесть очков. «Унион» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы лиги с 34 очками.

Футбол
ФК Байер
ФК Унион Берлин
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