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«Байер» вырвал победу в матче с «Вольфсбургом» благодаря голу Бонифаце в добавленное время

Алина Савинова
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«Байер» на своем поле обыграл «Вольфсбург» в матче 4-го тура чемпионата Германии — 4:3.

У клуба из Леверкузена в основное время отличились Флориан Вирц, Джонатан Та и Пьеро Хинкапи. За гостей забитыми мячами отметились Себастиан Борнов и Маттиас Сванберг. В начале матча защитник хозяев Норди Мукиеле забил автогол.

На 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Вольфсбурга» Янник Герхардт. Через три минуты после этого Виктор Бонифаце забил гол и принес победу хозяевам.

«Байер» набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в бундеслиге. «Вольфсбург» с 3 баллами идет на 13-й позиции.

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