Беллингем будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов, информирует AS.

Заинтересованность в трансфере 19-летнего англичанина проявляют «Ливерпуль» и «Реал».

Сам Беллингем отдает предпочтение переходу в команду Юргена Клоппа.

При этом «Реал» поставил ультиматум полузащитнику дортмундской «Боруссии». Руководство «сливочных» заверило игрока, что у него больше не будет возможности перебраться в «королевский клуб», если он откажется делать это следующим летом.

В этом сезоне Беллингем сыграл в 12 матчах за «Боруссию» во всех турнирах и забил 4 гола. Ранее он отказался продлевать контракт с командой.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.