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Германия

Сегодня, 09:33

Беллингем хочет перейти в «Ливерпуль», но может остаться в «Боруссии» еще на сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле», однако его смущают результаты команды Юргена Клоппа в нынешнем сезоне, сообщает Sport1.

Из-за невысоких показателей красных хавбек может остаться в Дортмунде еще на один сезон. В свою очередь, «шмели» не против такого варианта и планируют предложить 19-летнему игроку сборной Англии новый контракт, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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