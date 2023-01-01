Беллингем хочет перейти в «Реал», отец советует игроку выбрать «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем намерен перейти в другой клуб и склоняется к уходу в «Реал», сообщает Football Insider.

Однако отец футболиста, Марк, настойчиво советует 19-летнему футболисту выбрать «Ливерпуль».

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.