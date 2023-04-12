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Сегодня, 11:35

Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем определился с клубами, в которые не хочет переходить.

Как сообщает Bild, 19-летний футболист исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси». Полузащитник хочет играть за престижный клуб, в котором ценятся не деньги, а «страсть, честь и репутация».

В текущем сезоне англичанин провел 37 матчей за «Боруссию», забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.

Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Transfer News Live
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Джуд Беллингем
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