Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем определился с клубами, в которые не хочет переходить.

Как сообщает Bild, 19-летний футболист исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси». Полузащитник хочет играть за престижный клуб, в котором ценятся не деньги, а «страсть, честь и репутация».

В текущем сезоне англичанин провел 37 матчей за «Боруссию», забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.

Контракт рассчитан до лета 2025 года.