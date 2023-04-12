Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси»

Сегодня, 11:35
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем определился с клубами, в которые не хочет переходить.
Как сообщает Bild, 19-летний футболист исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси». Полузащитник хочет играть за престижный клуб, в котором ценятся не деньги, а «страсть, честь и репутация».
В текущем сезоне англичанин провел 37 матчей за «Боруссию», забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.
Контракт рассчитан до лета 2025 года.