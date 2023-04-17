Беллингем может остаться в дортмундской «Боруссии» до лета 2024 года

Сегодня, 13:22
Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить выступать в немецкой команде, сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, футболист может остаться в дортмунском клубе до лета 2024 года. «Боруссия» пока не знает, кем заменить игрока, поэтому готова продлить соглашение с 19-летним хавбеком.
Ранее сообщалось, что главными претендентами на Беллингема являются «Реал» и «Манчестер Сити».
В этом сезоне бундеслиги футболист провел 27 матчей, забив четыре гола и сделал четыре результативные передачи.