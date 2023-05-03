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Германия

Сегодня, 15:49

Беллингем близок к подписанию контракта с «Реалом» до 2029 года

Виктория Кравченко
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
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Дортмундская «Боруссия» отпустит полузащитника Джуда Беллингема в «Реал» за 100-120 миллионов евро, сообщает Marca. На данный момент клубы обговаривают детали сделки.

По данным источника, контракт 19-летнего английского футболиста с командой может быть рассчитан до 2029 года. Сам Беллингем хочет продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 120 миллионов евро. Контракт Беллингема с дортмундцами действует до конца июня 2025-го.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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