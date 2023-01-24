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Германия

Сегодня, 08:54

Беллингем намерен отклонить предложение от «Боруссии» о новом контракте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может покинуть клуб.

Как сообщает Daily Star, 19-летний игрок намерен отклонить предложение о новом контракте с зарплатой около 180 000 фунтов (205 тысяч евро) в неделю. За его подписание борются пять клубов: «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Беллингем провел за дортмундский клуб 23 матча, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Источник: Daily Star
ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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