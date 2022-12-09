Беллингем сообщит «Боруссии» о желании покинуть команду

Полузащитник Джуд Беллингем после ЧМ-2022 сообщит дортмундской «Боруссии» о желании покинуть команду, сообщает Bild.

По данным источника, 19-летний хавбек намерен сменить клуб уже этой зимой. Главным претендентом на игрока является «Ливерпуль».

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем принимает участие в чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Англии. За 4 матча он отметился забитым мячом и результативной передачей.