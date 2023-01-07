Беллингем забыл паспорт перед вылетом на сбор вместе с «Боруссией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забыл паспорт перед вылетом команды на сборы в испанскую Марбелью, сообщает TalkSPORT.

19-лоетнего футболиста выручила его мама, которая привезла документы прямо в аэропорт. Так что игрок успел улететь вместе с командой в Испанию.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.