Павар не работает в общей группе «Баварии» в последние дни. Он хочет перейти в «Интер»

Павар не тренировался в общей группе «Баварии» в последние дни

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не тренировался в общей группе команды в последние дни, сообщает журналист Bild Нико Линнер.

По данным источника, сегодня игрок пропустил тренировку команды, готовящейся к игре с «Аугсбургом». То же самое было и в пятницу. Football Italia сообщает, что француза не было на занятиях трижды за последние 4 дня.

Bild информирует, что официально 27-летний Павар ссылается на проблемы со спиной. При этом отмечается, что решение пока не отпускать его в «Интер» может быть одной из причин, по которым футболист пропускает тренировки.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Тухель намерен убедить защитника остаться в клубе.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.