Bild: форварда дортмундской «Боруссии» Адейеми оштрафовали за хранение оружия

18 ноября, 20:26
Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми оштрафован на 450 тысяч евро за незаконное хранение оружия, сообщает Bild.
Как отмечает источник, у 23-летнего футболиста нашли кастет и электрошокер, которые запрещены законодательством Германии. По словам адвоката Адейеми, предметы попали к игроку через «Mystery Box», заказанную на платформе TikTok.
Дело рассматривалось в окружном суде Веттера.
В нынешнем сезоне Адейеми провел 14 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.
18.11.2025
Динамов
Власти фашистской Германии боятся даже кастетов и электрошокеров у собственного народа? Лоооол)
18.11.2025