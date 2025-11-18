Bild: форварда дортмундской «Боруссии» Адейеми оштрафовали за хранение оружия

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми оштрафован на 450 тысяч евро за незаконное хранение оружия, сообщает Bild.

Как отмечает источник, у 23-летнего футболиста нашли кастет и электрошокер, которые запрещены законодательством Германии. По словам адвоката Адейеми, предметы попали к игроку через «Mystery Box», заказанную на платформе TikTok.

Дело рассматривалось в окружном суде Веттера.

В нынешнем сезоне Адейеми провел 14 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.