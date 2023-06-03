Bild: «Реал» заплатит за Беллингема 100+20 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перейдет близок к переходу в «Реал» летом, сообщает Bild.

Дортмундский клуб хотел получить за трансфер игрока около 150 миллионов евро, но будет вынужден согласиться на менее высокую сумму.

По информации издания, «шмели» получит фиксированную выплату в размере 100 миллионов евро плюс около 20 миллионов евро возможных бонусов.

Сообщается, что обсуждения между всеми сторонами носят уважительный характер. У «Реала» и «Дортмунда» очень хорошие отношения. Сделка близка к завершающей стадии.

В текущем сезоне Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.