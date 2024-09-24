BILD: в доме у погибшего тренера команды «Айнтрахта» U-19 нашли детскую порнографию

В доме главного тренера команды франкфуртского «Айнтрахта» среди юношей до 19 лет Хельге Раше, который ранее погиб в автокатастрофе, обнаружены записи с детской порнографией. Об этом сообщает немецкий BILD.

Клуб бундеслиги подтвердил смерть 33-летнего тренера в заявлении от 6 сентября, на следующий день после того, как полиция провела обыск в его доме.

Другие немецкие клубы, включая дортмундскую «Боруссию», выразили свои соболезнования в социальных сетях после того, как стало известно об инциденте. Сообщается, что белый Hyundai под управлением Раше врезался в дерево на дороге между Дитценбахом и Родгау, к юго-западу от Франкфурта.

По данным BILD, перед смертью тренера в отношении него было начато полицейское расследование. Утверждается, что ордер на обыск был выдан окружным судом Франкфурта-на-Майне по подозрению в распространении порнографического контента.