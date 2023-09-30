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Германия

30 сентября, 23:52

Боатенг может вернуться в «Баварию»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник Жером Боатенг может вернуться в «Баварию», сообщает Sky Sport.

По информации источника, «Бавария» уже работает над контрактом с Боатенгом, который сейчас находится в статусе свободного агента. Отмечается, что стороны уже провели предварительные переговоры. Боссы «Баварии» хотят вновь видеть Боатенга в клубе, а сам футболист находится в хорошей форме и не прочь вернуться.

Боатенг играл за немецкий клуб с 2011 по 2021 год. Всего он провел за «Баварию» 363 матча, забил 10 мячей и отдал 25 результативных передач.

Джером Боатенг
Футбол
ФК Бавария
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