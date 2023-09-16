«Бохум» и «Айнтрахт» сыграли вничью

«Бохум» дома не смог обыграть «Айнтрах» в матче 4-го тура бундеслиги — 1:1.

У гостей отличился Эрик Жуниор Эбимбе. У хозяев Кевин Штегер реализовал пенальти.

После этого матча «Бохум» поднялся на 11-е место в таблице бундеслиги, набрав 3 очка, «Айнтрахт» расположился на 9-й строчке (6 баллов).

23 сентября «Бохум» сыграет с «Баварией» в 5-м туре чемпионата Германии.