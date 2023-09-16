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Германия

Сегодня, 21:28

«Бохум» и «Айнтрахт» сыграли вничью

Виктория Кравченко
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«Бохум» дома не смог обыграть «Айнтрах» в матче 4-го тура бундеслиги — 1:1.

У гостей отличился Эрик Жуниор Эбимбе. У хозяев Кевин Штегер реализовал пенальти.

После этого матча «Бохум» поднялся на 11-е место в таблице бундеслиги, набрав 3 очка, «Айнтрахт» расположился на 9-й строчке (6 баллов).

23 сентября «Бохум» сыграет с «Баварией» в 5-м туре чемпионата Германии.

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
16 сент, 19:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:1
Айнтрахт Ф

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
0
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
13
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
14
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
15
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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33 тур
34 тур
15.09 21:30
Бавария – Байер
 2 : 2
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 1 : 3
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 2 : 4
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 1 : 3
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 3 : 0
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 2 : 1
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 1 : 1
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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