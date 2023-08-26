Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом»

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом» в матче 2-го тура чемпионата Германии-2023/24 — 1:1.

Счет в игре на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Кевин Штегер, а на 56-й минуте форвард гостей Дониэлл Мален сравнял.

«Боруссия» с 4 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, «Бохум» находится на 13-й строчке (1 балл).