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Германия

Сегодня, 00:30

«Бохум» обыграл гладбахскую «Боруссию», «Штутгарт» обыграл «Герту» Шварца в бундеслиге

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бохум» дома обыграл «Боруссия» Менхенгладбах со счетом 2:1 в матче 14-го тура бундеслиги.

Голами в составе хозяев поля отметились Кристофер Антви-Аджей и Филипп Хофманн. За гостей забил Алассан Плеа.

«Бохум» занимает 17-й место (10 очков) в бундеслиге, «Боруссия» — девятая (19 очков).

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
08 нояб, 22:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
2:1
Боруссия М

В другом матче 14-го тура «Штутгарт» обыграл «Герту» со счетом 2:1. За хозяев забил Серу Гирасси и Константинос Мавропанос, за гостей Доди Лукебакио.

«Герта», которую тренирует бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц, проиграла третий матч подряд и занимает 16-е место в бундеслиге (11 очков). «Штутгарт» находится на 13-й строчке (14 очков).

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
08 нояб, 22:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
2:1
Герта
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Герта
ФК Штутгарт
0
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