«Бохум» обыграл гладбахскую «Боруссию», «Штутгарт» обыграл «Герту» Шварца в бундеслиге

«Бохум» дома обыграл «Боруссия» Менхенгладбах со счетом 2:1 в матче 14-го тура бундеслиги.

Голами в составе хозяев поля отметились Кристофер Антви-Аджей и Филипп Хофманн. За гостей забил Алассан Плеа.

«Бохум» занимает 17-й место (10 очков) в бундеслиге, «Боруссия» — девятая (19 очков).

В другом матче 14-го тура «Штутгарт» обыграл «Герту» со счетом 2:1. За хозяев забил Серу Гирасси и Константинос Мавропанос, за гостей Доди Лукебакио.

«Герта», которую тренирует бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц, проиграла третий матч подряд и занимает 16-е место в бундеслиге (11 очков). «Штутгарт» находится на 13-й строчке (14 очков).