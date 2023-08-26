Сегодня, 15:30
В субботу, 26 августа «Бохум» дома сыграет с «Боруссией Дортмунд» в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч пройдет на стадионе «Воновия Рурштадион» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Роберт Шредер (Германия).
Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на сайте «Матч ТВ», а также на телеканале «Футбол 1» по подписке. Начало эфира в 16.25 по мск. Противостояние «Бохум» — «Боруссия» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ИВИ по подписке. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
2
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
6
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
10
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
11
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
12
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
13
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
15
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
18
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|5 : 1
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|- : -
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|- : -
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -