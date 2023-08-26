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Сегодня, 15:30

«Бохум» — «Боруссия»: прямая трансляция матча бундеслиги

«Бохум» сыграет с «Боруссией» в чемпионате Германии 26 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Себастьен Аллер (ФК «Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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В субботу, 26 августа «Бохум» дома сыграет с «Боруссией Дортмунд» в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч пройдет на стадионе «Воновия Рурштадион» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Роберт Шредер (Германия).

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на сайте «Матч ТВ», а также на телеканале «Футбол 1» по подписке. Начало эфира в 16.25 по мск. Противостояние «Бохум» — «Боруссия» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ИВИ по подписке. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
26 авг, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Боруссия Д

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
2
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
3
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
4
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Унион Б 1 1 0 0 4-1 3
6
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
7
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
8
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
9
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
10
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
11
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
12
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
13
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
14
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
15
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
16
 Дармштадт 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
18
 Кельн 1 0 0 1 0-1 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 5 : 1
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 - : -
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 - : -
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
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