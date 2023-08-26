В субботу, 26 августа «Бохум» дома сыграет с «Боруссией Дортмунд» в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч пройдет на стадионе «Воновия Рурштадион» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Роберт Шредер (Германия).

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на сайте «Матч ТВ», а также на телеканале «Футбол 1» по подписке. Начало эфира в 16.25 по мск. Противостояние «Бохум» — «Боруссия» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ИВИ по подписке. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

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