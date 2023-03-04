0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:27

«Шальке» обыграл «Бохум» в матче бундеслиги

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Шальке» в гостях одержал победу над «Бохумом» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:0.

В составе победителей отличились Мариус Бюльтер и голкипер «Бохума» Мануэль Риманн, который забил автогол.

«Шальке» располагается 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 19 очков за 17 матчей. «Бохум» — на 18-м с 19 очками за 23 игры.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:2
Шальке-04

«Аугсбург» обыграл «Вердер» — 2:1. В составе победителей отметились Дион Бельо и Арне Майер. За «Вердер» забил Йенс Стаге.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Вердер

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла в нулевую ничью с «Фрайбургом».

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:0
Фрайбург

«Майнц» с минимальным счетом обыграл «Хоффенхайм». В составе победителей отметился Леонардо Баррейро Мартинс.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:0
Хоффенхайм

«Унион» потерял очки в матче с «Кельном» — 0:0.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
04 мар, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:0
Кельн

ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Шальке
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Вердер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 13-й тур, видеообзоры матчей
«Байер» — «Унион»: чемпионат Германии, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ройс: «Большим желанием было вернуть лидерство в таблице. Мы сделали это»

Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Лейпциг», «Штутгарт» — «Бавария» и другие матчи 23-го тура