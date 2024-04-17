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Германия

Сегодня, 10:47

Болельщик «Боруссии» вырвал из рук инвалида-колясочника футболку Брандта

Виктория Кравченко
Юлиан Брандт.
Фото Reuters
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После окончания ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Атлетико» (4:2) полузащитник немецкой команды Юлиан Брандт подошел к трибунам и отдал свою футболку болельщику в инвалидной коляске.

В трансляцию попал момент, как другой фанат вырывает у инвалида футболку и уходит с улыбкой на лице.

В комментариях к эпизоду потребовали запретить фанату, укравшему футболку, посещать стадион «Боруссии».

Были и те, кто призывал не спешить с выводами, так как майку Брандта мог забрать также инвалид.

Клуб пытается разобраться в ситуации.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

Юлиан Брандт
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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