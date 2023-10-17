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Бонуччи может получить дисквалификацию из-за того, что утаил информацию об игре Фаджоли на ставках

Алина Савинова
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Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может получить наказание в виде дисквалификации из-за того, что знал об игре полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли на ставках, сообщает La Repubblica.

По информации источника, полиция в результате проверки телефона Фаджоли обнаружила, что Бонуччи было известно об игре 22-летнего итальянского футболиста на ставках. В соответствии с итальянским законодательством игроки обязаны сообщать подобную информацию в Федеральную прокуратуру, чего Бонуччи не сделал. Теперь игроку «Униона» может грозить дисквалификация на шесть месяцев.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. Позже полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбол. Однако, по словам итальянца, он никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых играл.

За возможное нарушение спортивного кодекса Фаджоли грозит дисквалификация на срок до трех лет и более, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Источник: https://www.repubblica.it/sport/calcio/2023/10/15/news/bonucci_scommesse_fagioli_chat-417832470/
Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Унион Берлин
ФК Ювентус
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