Бонуччи отреагировал на новости о конфликте с главным тренером «Униона»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Урсом Фишером.

«Я каждый день общаюсь с ним, меня здесь хорошо приняли. Мы вместе ищем выход из сложившейся ситуации. Разумеется, я хочу как можно больше играть, но каждый человек должен прикладывать максимум усилий для отстаивания интересов команды», — цитирует защитника Sport.es.

В СМИ ранее писали, что игрок был в ярости из-за неучастия в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (0:1) и попросил главного тренера объяснить решение.