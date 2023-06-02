«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила об уходе Фарке с поста главного тренера команды

Главный тренер гладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке покинул свой пост, сообщает официальный сайт команды.

«Совместный подробный анализ сезона привел обе стороны к решению прекратить сотрудничество. После нескольких этапов переговоров мы с Даниэлем Фарке пришли к выводу, что должны пойти разными путями», – приводит слова спортивного директора Роланда Виркуса официальный сайт команды.

Фарке возглавлял «Боруссию» с лета прошлого года. Под руководством 46-летнего специалиста клуб занял 10-е место в бундеслиге.

До подписания контракта с немецким клубом Фарке несколько месяцев тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.