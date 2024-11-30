«Боруссия» сыграет с «Баварией» в 12-м туре бундеслиги в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Боруссия» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 11-ти туров бундеслиги черно-желтые набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, мюнхенский клуб с 29-ю баллами возглавляет чемпионат.

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде