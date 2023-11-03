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Сегодня, 20:30

«Боруссия» — «Бавария»: время начала и где смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Боруссия» сыграет с «Баварией» в чемпионате Германии 4 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Харри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters
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«Боруссия» на своем поле встретится с «Баварией» в матче 10-го тура чемпионата Германии в субботу, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Боруссия» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 20.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

За 9 туров мюнхенский клуб с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. Черно-желтые располагаются на четвертой строчке, в их активе 21 балла.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария

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Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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