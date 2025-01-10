Дортмундская «Боруссия» примет «Байер» в матче 16-го тура немецкой бундеслиги в пятницу, 10 января. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Основные события игры «Боруссия» Дортмунд — «Байер» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В 15 турах чемпионата Германии «Боруссия» набрала 25 очков, «Байер» — 32. В предыдущих матчах до зимней паузы «Боруссия» победила «Вольфсбург» (3:1), а «Байер» разгромил «Фрайбург» (5:1).