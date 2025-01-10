Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:00

«Боруссия» — «Байер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» встретятся в матче чемпионата Германии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP
Telegram Дзен

Дортмундская «Боруссия» примет «Байер» в матче 16-го тура немецкой бундеслиги в пятницу, 10 января. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Основные события игры «Боруссия» Дортмунд — «Байер» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
10 янв, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Байер

В 15 турах чемпионата Германии «Боруссия» набрала 25 очков, «Байер» — 32. В предыдущих матчах до зимней паузы «Боруссия» победила «Вольфсбург» (3:1), а «Байер» разгромил «Фрайбург» (5:1).

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В Казани девушка погибла при катании на привязанном к авто тюбинге
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
Сегодня
Вчера
Неделя