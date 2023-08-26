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Германия

Сегодня, 21:27

«Байер» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха и поднялся на вторую строчку в бундеслиге

Алина Савинова
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«Байер» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 2-го тура бундеслиги — 3:0.

Счет на 18-й минуте встречи открыл форвард гостей Виктор Бонифасе. Во втором тайме он сделал дубль. Еще один гол за «Баейр» забил защитник Джонатан Та. Это вторая подряд победа клуба из Леверкузена в сезоне.

После этой игры «Байер» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии (6 очков). «Боруссия» с 1 очком идет на 12-й позиции.

В следующем туре «Байер» сыграет против «Дармштадта», а команда из Менхенгладбаха — против «Хайденхайма».

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
26 авг, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:3
Байер
Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
2
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
3
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
6
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
7
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
8
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
9
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
13
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
14
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
15
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
16
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
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34 тур
25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 5 : 1
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 1 : 1
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 1 : 4
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 1 : 2
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 1 : 0
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 2 : 3
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 0 : 3
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
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