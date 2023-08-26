«Байер» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха и поднялся на вторую строчку в бундеслиге

«Байер» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 2-го тура бундеслиги — 3:0.

Счет на 18-й минуте встречи открыл форвард гостей Виктор Бонифасе. Во втором тайме он сделал дубль. Еще один гол за «Баейр» забил защитник Джонатан Та. Это вторая подряд победа клуба из Леверкузена в сезоне.

После этой игры «Байер» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии (6 очков). «Боруссия» с 1 очком идет на 12-й позиции.

В следующем туре «Байер» сыграет против «Дармштадта», а команда из Менхенгладбаха — против «Хайденхайма».