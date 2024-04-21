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«Боруссия» — «Байер»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии

Матч 30-го тура бундеслиги «Боруссия» — «Байер» пройдет 21 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Матс Хуммельс.
Фото AFP
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«Байер» на выезде сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче 30-го тура чемпионата Германии в воскресенье, 21 апреля. Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Боруссия» — «Байер» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Байер» с 79 очками на счету в прошлом туре досрочно стал чемпионом Германии. «Боруссия» Д с 56 баллами располагается на 5-й строчке.

В предыдущем матче Бундеслиги «Байер» дома разгромил «Вердер» (5:0), а дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Боруссию» М (2:1).

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Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
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