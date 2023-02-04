Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», Себастьян Аллер забил

Сегодня, 19:26
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 19-го тура бундеслиги — 5:1.
Голами в составе клуба из Дормунда отметились Нико Шлоттербек, Карим Адейеми, Себастьен Аллер, Юлиан Брандт и Джованни Рейна.
За «Фрайбург» забил Лукас Хелер. На 17-й минуте Килианн Силдиллиа получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.
Аллер забил первый гол в официальных матчах за «Боруссию» после длительного лечения. У него была обнаружена злокачественная опухоль яичка.
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии (37 очков). «Фрайбург» находится на шестой строчке (34).
В других матчах 19-го тура «Айнтрахт» обыграл «Герту» со счетом 3:0, а «Бохум» разгромил «Хоффенхайм» — 5:2.
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