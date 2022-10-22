Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт», «Бавария» обыграла «Хоффенхайм»

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:0.

У дортмундцев дубль сделал Джуд Беллингем, по одному мячу забили Никлас Зюле, Джованни Рейна и Юсуффа Мукоко.

В параллельном матче «Бавария» победила «Хоффенхайм» на выезде — 2:0. У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала и Эрик Максим Шупо-Мотинг.

В других матчах вечера «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а «Фрайбург» в большинстве выиграл у «Вердера» (2:0).