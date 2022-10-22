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Германия

Сегодня, 18:25

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт», «Бавария» обыграла «Хоффенхайм»

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты дортмундской «Боруссии».
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:0.

У дортмундцев дубль сделал Джуд Беллингем, по одному мячу забили Никлас Зюле, Джованни Рейна и Юсуффа Мукоко.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
5:0
Штутгарт

В параллельном матче «Бавария» победила «Хоффенхайм» на выезде — 2:0. У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала и Эрик Максим Шупо-Мотинг.

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
0:2
Бавария

В других матчах вечера «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а «Фрайбург» в большинстве выиграл у «Вердера» (2:0).

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:0
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Вольфсбург

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Локомотив 1
Динамо 0
1-й тайм

П2

27%

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25%

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Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

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12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

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1.90
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
0
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