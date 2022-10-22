Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт», «Бавария» обыграла «Хоффенхайм»

Сегодня, 18:25
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Германии — 5:0.
У дортмундцев дубль сделал Джуд Беллингем, по одному мячу забили Никлас Зюле, Джованни Рейна и Юсуффа Мукоко.
В параллельном матче «Бавария» победила «Хоффенхайм» на выезде — 2:0. У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала и Эрик Максим Шупо-Мотинг.
В других матчах вечера «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а «Фрайбург» в большинстве выиграл у «Вердера» (2:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования