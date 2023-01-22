Сегодня, 19:30
Дортмундская «Боруссия» переиграла «Аугсбург» со счетом 4:3 в матче 16-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев голы забили Джуд Беллингем, Нико Шлоттербек, Джейми Байно-Гиттенс и Джованни Рейна. У гостей отличились Арне Майер, Эрмедин Демирович и Давид Чолина.
«Боруссия» прервала серию из двух поражений подряд и набрала 28 очков, поднявшись на шестое место в бундеслиге. «Аугсбург» остается на грани зоны вылета: 15-е место и 15 очков.
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