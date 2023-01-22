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Германия

Сегодня, 19:30

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Аугсбург»

Иван Шитик
Корреспондент
22 января. «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» — 4:3.
Фото Reuters
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Дортмундская «Боруссия» переиграла «Аугсбург» со счетом 4:3 в матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев голы забили Джуд Беллингем, Нико Шлоттербек, Джейми Байно-Гиттенс и Джованни Рейна. У гостей отличились Арне Майер, Эрмедин Демирович и Давид Чолина.

«Боруссия» прервала серию из двух поражений подряд и набрала 28 очков, поднявшись на шестое место в бундеслиге. «Аугсбург» остается на грани зоны вылета: 15-е место и 15 очков.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
22 янв, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:3
Аугсбург
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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24%

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ИТБ1 (1.5)

17%

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ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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